Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı Vahide Perçin’in kızı Alize Gördüm ile benzerliği şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin sosyal medyanın gündemine oturdu. Hünkar karakteriyle dizide kilit rollerden birini canlandıran ve başarılı performansıyla fenomen haline gelen Vahide Perçin bu sefer kızı Alize Gördüm ile gündem oldu. Bir dönem kızı ile aynı dizide rol alan Alize Gördüm ve Vahide Perçin'in anne kız olduğunu duyanlar çok şaşırdı. İkilinin benzerliği ise herkesi şoke etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm ve birçok ünlü ismin çocukları...