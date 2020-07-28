Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek’in sevgilisi ünlü oyuncunun oğlu çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek, yeni sevgilisiyle yakalandı. Bir süredir tatilde olan ve objektiflere yalnız takılan Altınbilek, sürpriz aşkıyla deniz keyfi yaparken fena yakandı. Merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Hilal Altınbilek gündeme bomba gibi düştü.