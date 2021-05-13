Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın aslen nereli çıktı!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fikret Fekeli karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Furkan Palalı,izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Palalı'nın hayatına dair tüm detaylar mercek altına alındı. Furkan Palalı hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı'nın memleketi...