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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın aslen nereli çıktı!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fikret Fekeli karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Furkan Palalı,izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Palalı'nın hayatına dair tüm detaylar mercek altına alındı. Furkan Palalı hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı'nın memleketi...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 14:53
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın aslen nereli çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Furkan Palalı ve ünlü isimlerin memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın aslen nereli çıktı!

Birkan Sokullu - İstanbul

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın aslen nereli çıktı!

Farah Zeynep Abdullah - İstanbul

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın aslen nereli çıktı!

Bige Önal - İstanbul

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın aslen nereli çıktı!

Cihangir Ceyhan - Adana