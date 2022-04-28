Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın hangi oyuncuyla birlikte…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik, özel hayatıyla gündeme oturdu. Oyunculuk performansıyla son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Çevik, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Çevik yeni aşk bombasıyla magazin gündemine oturdu. Sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in oyuncu sevgilisi...