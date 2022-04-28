28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın hangi oyuncuyla birlikte…

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın hangi oyuncuyla birlikte…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik, özel hayatıyla gündeme oturdu. Oyunculuk performansıyla son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Çevik, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Çevik yeni aşk bombasıyla magazin gündemine oturdu. Sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 28.04.2022 14:04
  • 1
  • 115
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın hangi oyuncuyla birlikte…

Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan İlayda Çevik'in sevgilisi de oyuncu çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 115
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın hangi oyuncuyla birlikte…

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilisi ve eşleri…

  • 3
  • 115
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın hangi oyuncuyla birlikte…

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL

  • 4
  • 115
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın hangi oyuncuyla birlikte…
  • 5
  • 115
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın hangi oyuncuyla birlikte…