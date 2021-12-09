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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İlayda Çevik, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Çevik'in estetiksiz fotoğrafları şoke etti. İlayda Çevik'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 09.12.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 14:25
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

İşte güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Nagihan Karadere

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti