03 Şubat 2022, Perşembe
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu
Bir Zamanlar Çukurova'da Betül karakterine hayat veren İlayda Çevik, ekranda fırtınalar estirdi. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Çevik, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Ortaya çıkan fotoğrafları ise görenleri şoke etti. Çevik'in estetiksiz fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte İlayda Çevik'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim...
Giriş Tarihi: 03.02.2022 14:21
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