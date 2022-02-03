03 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova'da Betül karakterine hayat veren İlayda Çevik, ekranda fırtınalar estirdi. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Çevik, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Ortaya çıkan fotoğrafları ise görenleri şoke etti. Çevik'in estetiksiz fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte İlayda Çevik'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 03.02.2022 14:21
  • 1
  • 88
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova'daki oyunculuğuyla adından söz ettiren İlayda Çevik, ekranın en sevilen oyuncularından biri oldu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Çevik'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 88
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

İşte İlayda Çevik ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

  • 3
  • 88
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

Nagihan Karadere

  • 4
  • 88
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

Nagihan Karadere

  • 5
  • 88
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

Nagihan Karadere