Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik de estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle gönülleri fetheden İlayda Çevik ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Çevik, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Ortaya çıkan fotoğrafları ise görenleri şoke etti. Çevik'in estetiksiz fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte İlayda Çevik'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim...