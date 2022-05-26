26 Mayıs 2022, Perşembe
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik de estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle gönülleri fetheden İlayda Çevik ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Çevik, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Ortaya çıkan fotoğrafları ise görenleri şoke etti. Çevik'in estetiksiz fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte İlayda Çevik'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 16:24
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