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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik de estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle gönülleri fetheden İlayda Çevik ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Çevik, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Ortaya çıkan fotoğrafları ise görenleri şoke etti. Çevik'in estetiksiz fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte İlayda Çevik'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 16:24
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik de estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Bir Zamanlar Çukurova'daki oyunculuğuyla adından söz ettiren İlayda Çevik, ekranın en sevilen oyuncularından biri oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik de estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de gönülleri fetheden Çevik'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik de estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

İşte İlayda Çevik ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik de estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Selin Yeninci

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik de estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Selin Yeninci