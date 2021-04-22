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Bir Zamanlar Çukurova’dan bombalarla dolu fragman! Züleyha hamile

Atv'nin ilgiyle ilgilenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı adeta nefes kesti. Bombalarla dolu yeni bölümde, Demir Yaman'ın Fekeli'ye sıktığı kurşunun sesi adeta tüm Çukurova'da yankılanacak. Ümit aşkı için gözünü karartırken Züleyha'nın hamile olduğu ortaya çıkacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 93'ncü bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 22.04.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 15:38
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Bir Zamanlar Çukurova’dan bombalarla dolu fragman! Züleyha hamile

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' geçen hafta Demir'in kurşunu ile yere yığılan Fekeli ile bitmişti!

93. Bölüm öncesinde çıkan ikinci fragmanda yer alan sahneler büyük heyecan yarattı!

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Bir Zamanlar Çukurova’dan bombalarla dolu fragman! Züleyha hamile

Fekeli kanlar içinde yere yığılırken, Züleyha'nın hamile olduğu ortaya çıkıyor! Sevda ise Ümit'e ondan zorla alındığını anlatıyor ve anne - kız sarılıyor! Züleyha'nın kaza yaptığını gören Ümit onu bırakıp gidiyor!

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Bir Zamanlar Çukurova’dan bombalarla dolu fragman! Züleyha hamile

Bu Akşam 20.20'de Ekrana Gelecek Heyecan Dolu Bölümden Başlıklar

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

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Bir Zamanlar Çukurova’dan bombalarla dolu fragman! Züleyha hamile

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

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Bir Zamanlar Çukurova’dan bombalarla dolu fragman! Züleyha hamile

ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.