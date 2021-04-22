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Bir Zamanlar Çukurova’dan bombalarla dolu fragman! Züleyha hamile
Atv'nin ilgiyle ilgilenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı adeta nefes kesti. Bombalarla dolu yeni bölümde, Demir Yaman'ın Fekeli'ye sıktığı kurşunun sesi adeta tüm Çukurova'da yankılanacak. Ümit aşkı için gözünü karartırken Züleyha'nın hamile olduğu ortaya çıkacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 93'ncü bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 15:38
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