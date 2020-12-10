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Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin'le ilgili gerçek milyonları şaşkına çevirdi! Meğerse...
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin geçtiğimiz günlerde senaryo gereği diziden ayrılmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'daki takdirlik oyunculuğuyla parmak ısırtan ve yeni nesil oyunculara kılavuzluk eden Vahide Perçin'in özel hayatı milyonlar tarafından araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin'le ilgili çoğunlukla bilinmeyen ya da göz ardı edilen gerçek de bu araştırmalar sırasında keşfedildi. Meğerse Vahide Perçin kızıyla aynı dizide yer alıyormuş. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın efsanesi Vahide Perçin'in kızı...
Giriş Tarihi: 10.12.2020 05:44Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 05:45