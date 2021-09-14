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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’dan cinayet itirafı! Fikret ve Fekeli’ye gerçeği söylüyor

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 104'üncü bölümüyle 16 Eylül Perşembe akşamı 20.00'de atv ekranında olacak. Yeni bölümde Züleyha Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü itiraf ederken Hakan ile de ilk kez yüz yüze gelecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 14.09.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 10:32
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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’dan cinayet itirafı! Fikret ve Fekeli’ye gerçeği söylüyor

104.Bölüm Özeti:

Ümit'e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit'in hamile olmadığını da öğrenmiştir.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’dan cinayet itirafı! Fikret ve Fekeli’ye gerçeği söylüyor

Üçü beraber Ümit'i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha'nın Ümit'i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verir.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’dan cinayet itirafı! Fikret ve Fekeli’ye gerçeği söylüyor

ZÜLEYHA HANIMAĞALIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR

Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşünür ve işbirlikçiyi aramaya başlar. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlatır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’dan cinayet itirafı! Fikret ve Fekeli’ye gerçeği söylüyor

Fekeli'nin desteğiyle kendine gelen Züleyha, konak halkını etrafında toplayarak Yamanların gücünü bir kez daha gösterir. Şermin ve Betül, Züleyha'nın kolay kolay pes etmeyeceğini anlayıp ona karşı iyice bilenir.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’dan cinayet itirafı! Fikret ve Fekeli’ye gerçeği söylüyor

HAKAN, ŞİRKETİN YENİ HİSSEDARI OLARAK SAHNEDE

Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebedir. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark eder.