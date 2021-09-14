Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’dan cinayet itirafı! Fikret ve Fekeli’ye gerçeği söylüyor

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 104'üncü bölümüyle 16 Eylül Perşembe akşamı 20.00'de atv ekranında olacak. Yeni bölümde Züleyha Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü itiraf ederken Hakan ile de ilk kez yüz yüze gelecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...