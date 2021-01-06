Bir Zamanlar Çukurova’da İstanbullu Yılmaz’a veda! Züleyha ve Yılmaz’ı bu kez ölüm ayırıyor

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu!

Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı!