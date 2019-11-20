Bir Zamanlar Çukurova’da Demir ve Yılmaz karşı karşıya!

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 44. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da ailelerinin zoruyla bir araya gelen Demir ve Yılmaz'ın buluşması yeni bir savaşın başlamasıyla sonuçlandı. Yeni bölümde, evdeki buluşmanın ardından Yılmaz, bir barışma adımı daha atacaktır. Ancak bu adımın sonunda da Demir ve Yılmaz bu kez çarşının ortasında yine restleşecektir. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 45'nci bölümünde yaşanacaklar...