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Bir Zamanlar Çukurova’da Demir idam mı edilecek?

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 40. bölümünde, nefes kesen bir an ile sona erdi. Hamamda Hünkar'a yakalanan Şermin, Demir'e karşı verdiği ifadeyi değiştireceğine yüklü bir ödeme karşılığında söz verdi. Ancak, mahkeme sona ererken hala gelip ifadesini değiştirmemişti. Savcılık, şahit de bulunduğu için Demir'in idam ile yargılanmasına karar verdi. Heyecanın doruklarda yaşandığı bölümün ardından 'Demir idam mı edilecek?' sorusu akıllarda kaldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 10:37
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Bir Zamanlar Çukurova’da Demir idam mı edilecek?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 40. Bölümünde, nefes kesen bir an ile sona erdi!

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Bir Zamanlar Çukurova’da Demir idam mı edilecek?

Hamamda Hünkar'a yakalanan Şermin, Demir'e karşı verdiği ifadeyi değiştireceğine yüklü bir ödeme karşılığında söz verdi. Ancak, mahkeme sona ererken hala gelip ifadesini değiştirmemişti. Savcılık, şahit de bulunduğu için Demir'in idam ile yargılanmasını istiyordu.

Hakim'in karar anıyla 40. Bölüm sona erdi!

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Bir Zamanlar Çukurova’da Demir idam mı edilecek?

YILMAZ'IN OĞLU OLDUĞUNU BİLMEDEN ADNAN'A BAĞLANMASI YÜREK BURKTU!

Yılmaz, kalbinin en çok zorlandığı günü yaşadı. Önce, Müjgan'dan vazgeçip, onu üzmeyi de göze alıp Züleyha'ya 'kaçalım' demeye gitti. Sonra bunu Müjgan'a yapamayacağına karar verip uzaklaşırken, baygın vaziyetteki Züleyha ile karşılaştı.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Demir idam mı edilecek?

Onu kurtarmaya çalışırken, Adnan'ın da orada olduğunu öğrendi ve aşık olduğu kadının, can düşmanından olduğunu zannettiği oğlunu kamyonun altından kurtardı!

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Bir Zamanlar Çukurova’da Demir idam mı edilecek?

Adnan bebeği, Hünkar hastaneye gelene dek kimselere vermek istemeden, kucağından indirmeyen Yılmaz'ın, çocuğa bağlanması, izleyenlerin yüreğini burktu!