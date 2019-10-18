Bir Zamanlar Çukurova’da Demir idam mı edilecek?

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 40. bölümünde, nefes kesen bir an ile sona erdi. Hamamda Hünkar'a yakalanan Şermin, Demir'e karşı verdiği ifadeyi değiştireceğine yüklü bir ödeme karşılığında söz verdi. Ancak, mahkeme sona ererken hala gelip ifadesini değiştirmemişti. Savcılık, şahit de bulunduğu için Demir'in idam ile yargılanmasına karar verdi. Heyecanın doruklarda yaşandığı bölümün ardından 'Demir idam mı edilecek?' sorusu akıllarda kaldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. bölümünde yaşananlar...