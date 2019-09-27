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Bir Zamanlar Çukurova’da beklenen buluşma gerçekleşti! Yılmaz ve Züleyha nihayet gerçekleri konuştu
ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova tüm dengelerin değiştiği 2'nci sezonunda heyecan dolu yeni bir bölümle ekrandaydı. Züleyha'nın kendisini ölümden kurtarmak için Demir'le evlendiğini öğrenen Yılmaz, binbir güçlük atlattıktan sonra Züleyha ile buluşmayı başardı. Çukurova'da beklenen buluşma gerçekleşirken Yılmaz ve Züleyha nihayet gerçekleri konuşmayı başardı.
Giriş Tarihi: 27.09.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 11:30
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