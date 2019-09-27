27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bir Zamanlar Çukurova’da beklenen buluşma gerçekleşti! Yılmaz ve Züleyha nihayet gerçekleri konuştu

ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova tüm dengelerin değiştiği 2'nci sezonunda heyecan dolu yeni bir bölümle ekrandaydı. Züleyha'nın kendisini ölümden kurtarmak için Demir'le evlendiğini öğrenen Yılmaz, binbir güçlük atlattıktan sonra Züleyha ile buluşmayı başardı. Çukurova'da beklenen buluşma gerçekleşirken Yılmaz ve Züleyha nihayet gerçekleri konuşmayı başardı.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 11:30
  • 1
  • 6
Bir Zamanlar Çukurova’da beklenen buluşma gerçekleşti! Yılmaz ve Züleyha nihayet gerçekleri konuştu

Hünkar'ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağıldı. Züleyha'nın, onu ölümden kurtarmak için kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, binbir güçlük atlattıktan sonra Züleyha ile buluşmayı başardı.

  • 2
  • 6
Bir Zamanlar Çukurova’da beklenen buluşma gerçekleşti! Yılmaz ve Züleyha nihayet gerçekleri konuştu

Yılmaz, her şeyi öğrendiğini söyler ve Züleyha yaşadıklarını anlatmaya uğraşırken, büyük kavuşma heyecanları maalesef yarım kaldı. Gecenin bir yarısı ıssız bir yerde buluşan Yılmaz ve Züleyha, bir araba sesiyle irkildiler ve ansızın Demir karşılarına dikildi.

  • 3
  • 6
Bir Zamanlar Çukurova’da beklenen buluşma gerçekleşti! Yılmaz ve Züleyha nihayet gerçekleri konuştu

Yeni sezonun ikinci bölümü, nefes kesen olayların ardından bu kritik anda bitti.

  • 4
  • 6
Bir Zamanlar Çukurova’da beklenen buluşma gerçekleşti! Yılmaz ve Züleyha nihayet gerçekleri konuştu

37'NCİ BÖLÜMDE HEYECAN DORUKTAYDI

Fekeli'nin ölüm döşeğindeki anları ile başlayan yeni bölüm, ameliyathaneden gelen iyi haberle yüreklere su serpti.

  • 5
  • 6
Bir Zamanlar Çukurova’da beklenen buluşma gerçekleşti! Yılmaz ve Züleyha nihayet gerçekleri konuştu

Aynı anda Yılmaz, Fekeli'yi vurmaktan; Demir ise Cengaver'i vurmak suçundan girdikleri hapishanede aynı koğuşa düştü. Görülen ilk duruşmada Yılmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca, Züleyha ile buluşmak için her yolu denedi.