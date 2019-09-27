Bir Zamanlar Çukurova’da beklenen buluşma gerçekleşti! Yılmaz ve Züleyha nihayet gerçekleri konuştu

Hünkar'ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağıldı. Züleyha'nın, onu ölümden kurtarmak için kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, binbir güçlük atlattıktan sonra Züleyha ile buluşmayı başardı.

