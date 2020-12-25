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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Yılmaz’ın ölümü Çukurova’yı gözyaşlarına boğdu Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Yılmaz’ın ölümü Çukurova’yı gözyaşlarına boğdu
Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam yayınlanan 78. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yılmaz'ın ani ölümü tüm Çukurova'yı gözyaşlarına boğarken Züleyha ve Yılmaz'ın hikayesi ölüme yenik düştü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 78. bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 14:34
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %13,03 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payı, AB'de %8,75 izlenme oranı ve %19,18 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,17 izlenme oranı ve %24,63 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 78.bölümünde #Kurban Olduğum etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'ya aşklarıyla damga vuran Züleyha ve Yılmaz'ın hikayesi ölüme yenik düştü!
BÜYÜK AŞKA KAHREDEN VEDA! ÇUKUROVA'DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU
İkisinin de başkalarıyla evlilikleri, defalarca ölümle burun buruna gelmeleri, tüm Çukurova karşılarına dikildiğinde bile birbirlerinden vazgeçmedikleri, aşklarıyla Züleyha ve Yılmaz'ın hikâyesinde kader bu kez ayrılığı ölümle yazdı!
ÇUKUROVA'DA KADERLERE BAHAR GELMİŞTİ!
Demir ve Müjgan boşanmayı kabul edince, Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleştiler. İkisi de birer çocuklarını anne ve babaları ile bırakmaktan buruk, nihayet kavgasız, silahsız, tehditsiz yeni bir hayata başladılar!
Boşanma davasının olduğu gün Demir, Züleyha'yı evinden alıp mahkemeye giderken, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçuruma yuvarlandı! Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı hayatını tehlikeye atarak, canını dişine takarak otomobilden çıkardı!