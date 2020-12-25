Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Yılmaz’ın ölümü Çukurova’yı gözyaşlarına boğdu

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %13,03 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payı, AB'de %8,75 izlenme oranı ve %19,18 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,17 izlenme oranı ve %24,63 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 78.bölümünde #Kurban Olduğum etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.