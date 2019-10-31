Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adından söz ettiren Hilal Altınbilek, hayat verdiği Züleyha karakteriyle beğeni topladı. Kısa sürede sosyal medyada ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Hilal Altınbilek'in her paylaşımı da olay olmaya başladı. Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulunan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sosyal medyanın gündemi oldu.