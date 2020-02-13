Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye’si Selin Yeninci herkesi şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide boy gösteren Selin Yeninci sosyal medyayı salladı. atv'nin fenomen dizisi haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci gündem oldu. Selin Yeninci Saniye rolündeki başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Gerçek hayatta dizidekinden çok farklı görünen Selin Yeninci son zamanların en dikkat çeken oyuncularından olurken yaşı merak konusu oldu. İşte Selin Yeninci ve birçok ünlü ismin yaşı...