Bir Zamanlar Çukurova adlı dizinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim!

atv ekranlarında Perşembe akşamlarının fenomeni haline gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın her oyuncusu merak ediliyor. Onlardan biri de Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, özel hayatını gizli tutan isimlerden biri.