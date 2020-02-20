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Bir Zamanlar Çukurova adlı dizinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim!
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, eşiyle dikkat çekti. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamlarına damgasına vuruyor. Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri haline geldi. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…
Giriş Tarihi: 20.02.2020 06:44 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 06:47
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