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Bir Zamanlar Çukurova adlı dizinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, eşiyle dikkat çekti. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamlarına damgasına vuruyor. Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri haline geldi. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Giriş Tarihi: 20.02.2020 06:44 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 06:47
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Bir Zamanlar Çukurova adlı dizinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim!

atv ekranlarında Perşembe akşamlarının fenomeni haline gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın her oyuncusu merak ediliyor. Onlardan biri de Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, özel hayatını gizli tutan isimlerden biri.

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Bir Zamanlar Çukurova adlı dizinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim!

Dizide cazgır mı cazgır Saniye ile evli olan Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka bir profil çiziyor. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

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Bir Zamanlar Çukurova adlı dizinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim!

Canan Karatay ve eşi Ali Başak Karatay

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Bir Zamanlar Çukurova adlı dizinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim!
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Bir Zamanlar Çukurova adlı dizinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim!