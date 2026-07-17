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Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, altıncı bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Melek'in yaşam mücadelesi herkesi seferber ederken, Hasan'ın itirafı Emir'i kardeşiyle ilgili en zor kararın eşiğine sürüklüyor.

Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı 1

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, altıncı bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı 2

6.BÖLÜM ÖZETİ

Melek yaşam mücadelesi verirken gençler onu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışır. Emir, Melek'i kaybetme korkusuyla en zor sınavını verdiğini sanırken Hasan'ın itirafıyla bu kez kardeşiyle verdiği en büyük sınavın içine sürüklenir.

Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı 3

EMİR'İN ZOR SINAVI

Hastanedeki gergin bekleyiş sırasında Fahriye'nin yıllardır sakladığı sır ortaya çıkmak üzeredir.

Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı 4

KARDEŞLİK BAĞLARI ALTÜST OLACAK MI?

Alina, Sado ve Mert beklenmedik şekilde başlarını belaya sokar. Fakat başı belada olan yalnızca onlar değildir. Galip ve Uzay tehlikeli planlarını bir adım daha ileri taşırken, Emir'in yaşadığı sarsıntı Naz'ı da hiç beklemediği duygularla yüzleştirir.

Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı 5

Mahallede ise Zehra hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine gelir. Bayram da Galip'in tehlikeli planında tarafını seçmek zorunda kalır.

Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı 6

Hasan acımasız bir tuzağın içine çekilir. Emir, yaşananlara rağmen kardeşine sırtını dönmekle onu kurtarmak arasında kalır.

Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı 7

İki kardeşin vereceği karar, her şeyi geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirecektir.

Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı 8

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı 9

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2026 / Pazartesi

Yayın Saati: 20.00

Yapım: NTC Medya

Yönetmen: Müge Uğurlar

Senaryo: Yekta Torun, Hilal Yıldız

Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı 10

Oyuncular: Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk)

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