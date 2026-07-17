Bir yanda aşk, diğer yanda kardeşlik: Altı Üstü İstanbul'da Emir'in zor sınavı

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, altıncı bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Melek'in yaşam mücadelesi herkesi seferber ederken, Hasan'ın itirafı Emir'i kardeşiyle ilgili en zor kararın eşiğine sürüklüyor.

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, altıncı bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

6.BÖLÜM ÖZETİ Melek yaşam mücadelesi verirken gençler onu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışır. Emir, Melek'i kaybetme korkusuyla en zor sınavını verdiğini sanırken Hasan'ın itirafıyla bu kez kardeşiyle verdiği en büyük sınavın içine sürüklenir.

EMİR'İN ZOR SINAVI Hastanedeki gergin bekleyiş sırasında Fahriye'nin yıllardır sakladığı sır ortaya çıkmak üzeredir.

KARDEŞLİK BAĞLARI ALTÜST OLACAK MI? Alina, Sado ve Mert beklenmedik şekilde başlarını belaya sokar. Fakat başı belada olan yalnızca onlar değildir. Galip ve Uzay tehlikeli planlarını bir adım daha ileri taşırken, Emir'in yaşadığı sarsıntı Naz'ı da hiç beklemediği duygularla yüzleştirir.