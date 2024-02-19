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Haberler Galeri 'Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle şaşırttı! 27 yaşındaki Şebnem Keskin artık sahnelerden inmiyor! "Bu nasıl güzellik"

'Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle şaşırttı! 27 yaşındaki Şebnem Keskin artık sahnelerden inmiyor! "Bu nasıl güzellik"

Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in sunuculuğunu yaptığı Bir Şarkısın Sen programı, minik yıldızlarıyla gündem olmaya başladı. Bu isimlerden biri de Şebnem Keskin oldu. Minik Şebnem o dönemler sesiyle adeta herkesi büyülemişti. Şimdilerde 27 yaşında genç bir kadın olan Şebnem'in son halini görenleri şaşırttı. İşte son hali...

Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 15:06
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’Bir Şarkısın Sen’in minik Şebnem’i son haliyle şaşırttı! 27 yaşındaki Şebnem Keskin artık sahnelerden inmiyor! Bu nasıl güzellik

2009-2012 yılları arasında ATV ekranlarında büyük ilgi gören "Bir Şarkısın Sen" adlı müzik yarışması, birçok minik yıldızın doğmasına vesile oldu.

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’Bir Şarkısın Sen’in minik Şebnem’i son haliyle şaşırttı! 27 yaşındaki Şebnem Keskin artık sahnelerden inmiyor! Bu nasıl güzellik

Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunduğu program, 6-10 yaş arası çocukların seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı. Birbirinden yetenekli miniklerin sahne aldığı yarışmada dikkat çeken isimlerden biri de Şebnem Keskin oldu.

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’Bir Şarkısın Sen’in minik Şebnem’i son haliyle şaşırttı! 27 yaşındaki Şebnem Keskin artık sahnelerden inmiyor! Bu nasıl güzellik

Güçlü sesiyle izleyicileri etkileyen Keskin, o dönemde Funda Arar ve Zerrin Özer gibi ünlü isimlerle düet yapma fırsatı da buldu.

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’Bir Şarkısın Sen’in minik Şebnem’i son haliyle şaşırttı! 27 yaşındaki Şebnem Keskin artık sahnelerden inmiyor! Bu nasıl güzellik

Şimdilerde genç bir kadın olan Şebnem Keskin'in son hali ise merak konusu haline geldi. Minik yıldızın bugünkü görünümü, hayranlarını ve izleyicilerini şaşırttı.

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’Bir Şarkısın Sen’in minik Şebnem’i son haliyle şaşırttı! 27 yaşındaki Şebnem Keskin artık sahnelerden inmiyor! Bu nasıl güzellik

Şarkı söylemeye devam eden Şebnem sahne almaya devam ediyor.