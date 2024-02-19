'Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle şaşırttı! 27 yaşındaki Şebnem Keskin artık sahnelerden inmiyor! "Bu nasıl güzellik"

Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in sunuculuğunu yaptığı Bir Şarkısın Sen programı, minik yıldızlarıyla gündem olmaya başladı. Bu isimlerden biri de Şebnem Keskin oldu. Minik Şebnem o dönemler sesiyle adeta herkesi büyülemişti. Şimdilerde 27 yaşında genç bir kadın olan Şebnem'in son halini görenleri şaşırttı. İşte son hali...