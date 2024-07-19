19 Temmuz 2024, Cuma
Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu Berna'sı koca kız oldu! Berna Karagözoğlu'nu şimdi tanımak çok zor...
Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in sunuculuğunu üstlendiği "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışmada Fındık Kurdu lakabıyla ünlenen çocuk yıldız, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Berna Karagözoğluı, güzel sesi ve sevimli tavırlarıyla herkesin gönlünü fethetmişti. Şimdilerde 24 yaşında bir genç kız olan Karagözoğlu, şimdiki görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...
Giriş: 19.07.2024 14:57 Güncelleme: 19.07.2024 14:57
- 1
- 113
- 2
- 113
- 3
- 113
- 4
- 113
- 5
- 113