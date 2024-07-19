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Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu Berna'sı koca kız oldu! Berna Karagözoğlu'nu şimdi tanımak çok zor...

Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in sunuculuğunu üstlendiği "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışmada Fındık Kurdu lakabıyla ünlenen çocuk yıldız, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Berna Karagözoğluı, güzel sesi ve sevimli tavırlarıyla herkesin gönlünü fethetmişti. Şimdilerde 24 yaşında bir genç kız olan Karagözoğlu, şimdiki görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 14:57 Güncelleme: 19.07.2024 14:57
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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu Berna’sı koca kız oldu! Berna Karagözoğlu’nu şimdi tanımak çok zor...

"Bir Şarkısın Sen" yarışmasıyla tanınan Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu, şimdilerde kariyerine müzik alanında devam ediyor. Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in sunduğu bu programda sevimli tavırlarıyla gönülleri fetheden Karagözoğlu, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu Berna’sı koca kız oldu! Berna Karagözoğlu’nu şimdi tanımak çok zor...

Televizyon macerasına sadece 9 yaşında başlayan Berna Karagözoğlu, aradan geçen zaman içinde muazzam bir değişim geçirdi.

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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu Berna’sı koca kız oldu! Berna Karagözoğlu’nu şimdi tanımak çok zor...

Sosyal medyada da sık sık paylaşımlar yapan Karagözoğlu, güzelliğiyle büyük ilgi topluyor. Son halini gören takipçileri ise, "Bu nasıl değişim", "Tanıyamadık" gibi yorumlarda bulunuyor.

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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu Berna’sı koca kız oldu! Berna Karagözoğlu’nu şimdi tanımak çok zor...

Geçen yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Karagözoğlu, güzelliğiyle sosyal medyada adeta fenomen haline geldi.

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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu Berna’sı koca kız oldu! Berna Karagözoğlu’nu şimdi tanımak çok zor...

Ayrıca, Karagözoğlu YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam ediyor ve Instagram'da 116 bin, YouTube'da ise 56,6 bin takipçiye sahip. İşte Berna Karagözoğlu ve birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimleri...