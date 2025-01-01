01 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu kocaman oldu!

Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu kocaman oldu!

Tanınmayacak kadar değişti! Bir dönem Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in sunuculuğunu yaptığı 'Bir Şarkısın Sen' yarışmasında 'Fındık Kurdu' lakabıyla hafızalarda yer edinen Berna Karagözoğlu, son haliyle gündem oldu. Sesinin yanı sıra sevimliliğiyle de milyonların kalbini fetheden minik yetenek, şimdi 24 yaşında! İşte Berna Karagözoğlu'nun son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:18
Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu kocaman oldu!

atv ekranlarında 2009 - 2012 yılları arasında yayınlanan "Bir Şarkısın Sen", minik yarışmacılarının son halleriyle gündem olmaya başladı.

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu kocaman oldu!

Bunlardan en dikkat çekeni ise Berna Karagözoğlu oldu.

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu kocaman oldu!

"Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınan Karagözoğlu, sesi ve sevimli halleriyle milyonların sevgisini kazanmıştı.

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu kocaman oldu!

Ekran macerasına 9 yaşındayken başlayan Karagözoğlu, şimdilerde 24 yaşında bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor.

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu kocaman oldu!

YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam eden genç yetenek, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bırakıyor.

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu kocaman oldu!

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu kocaman oldu!

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu kocaman oldu!

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali