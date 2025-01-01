01 Ocak 2025, Çarşamba
Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu kocaman oldu!
Tanınmayacak kadar değişti! Bir dönem Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in sunuculuğunu yaptığı 'Bir Şarkısın Sen' yarışmasında 'Fındık Kurdu' lakabıyla hafızalarda yer edinen Berna Karagözoğlu, son haliyle gündem oldu. Sesinin yanı sıra sevimliliğiyle de milyonların kalbini fetheden minik yetenek, şimdi 24 yaşında! İşte Berna Karagözoğlu'nun son hali...
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:18