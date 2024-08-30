30 Ağustos 2024, Cuma
Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla tanınan 'Fındık Kurdu Berna'nın son hali...
9 yaşında katıldığı Bir Şarkısın Sen programında Fındık Kurdu lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu'nun şimdilerde neler yaptığı merak konusu oluyor. Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un sunuculuğunu yaptığı yarışmada yanık sesi ve sevimli halleriyle milyonların gönlünü fetheden Karagözoğlu, şimdilerde 25 yaşında bir genç kız. İşte görenlerin tanımakta güçlük geçtiği Fındık Kurdu Berna'nın son hali...
Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 11:32