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Haberler Galeri Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla tanınan 'Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla tanınan 'Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

9 yaşında katıldığı Bir Şarkısın Sen programında Fındık Kurdu lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu'nun şimdilerde neler yaptığı merak konusu oluyor. Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un sunuculuğunu yaptığı yarışmada yanık sesi ve sevimli halleriyle milyonların gönlünü fetheden Karagözoğlu, şimdilerde 25 yaşında bir genç kız. İşte görenlerin tanımakta güçlük geçtiği Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 11:32
Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla tanınan ’Fındık Kurdu Berna’nın son hali...

2009-2012 yılları arasında yayınlanan ve çocuk yarışmacılarıyla büyük ilgi gören 'Bir Şarkısın Sen' yarışmasında öne çıkan isimlerden biri de Fındık Kurdu Berna lakabıyla hafızalarda yer eden Berna Karagözoğlu oldu.

Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla tanınan ’Fındık Kurdu Berna’nın son hali...

O dönem, minik yaşına rağmen yeteneği ve sevimli halleriyle dikkat çeken Karagözoğlu, büyüdü genç kız oldu.

Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla tanınan ’Fındık Kurdu Berna’nın son hali...

Televizyon macerasına henüz 9 yaşındayken başlayan Karagözoğlu,yıllar içinde öyle bir değişti ki, kimse tanıyamadı.

Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla tanınan ’Fındık Kurdu Berna’nın son hali...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Karagözoğlu, güzelliyle dikkat çekti.

Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla tanınan ’Fındık Kurdu Berna’nın son hali...

Son halini görenler "Bu nasıl değişim" demekten edemedi.