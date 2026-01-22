Bir sakatlık bir efsane doğurdu: Hollywood’u bıraktı, 72 yılını Türk tiyatrosuna adadı
Türk tiyatrosuna ömrünü adayan usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti. Futbol oynarken yaşadığı sakatlığın ardından sahneyi seçen usta sanatçının, "İstesem Hollywood'da çalışırdım, Türkiye'ye dönmekten pişman olmadım" sözleri yeniden gündeme geldi. İşte Haldun Dormen'in en az kendisi kadar renkli hayat hikayesi...
Türk tiyatrosu bir çınarını daha kaybetti... Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 97 yaşında sevenlerine veda etti. Ardında sayısız eser bırakan usta sanatçı, 2025 yılında sanat hayatının 72'nci yılını kutlamıştı.
"Emeklilik aklımın köşesinden bile geçmez, benim ne yaşlanmaya ne de yorulmaya vaktim var" sözleriyle özetlediği bitmeyen enerjisi ve tiyatroya duyduğu büyük aşkla hatırlanacak.
TÜRK TİYATROSU DENİNCE AKLA GELEN İLK İSİM
Haldun Dormen, yalnızca bir oyuncu değil; Türkiye'de modern tiyatronun kurumsallaşmasına öncülük eden en önemli isimlerden biriydi. Hayatı, azimle yeniden ayağa kalkmanın, sanata adanmışlığın ve üretmekten vazgeçmemenin güçlü örnekleriyle doluydu.
1928 yılında Mersin'de dünyaya gelen Dormen, Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey ile İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'ın oğluydu. Neredeyse tüm ömrünü tiyatroya ve sanata adayan Dormen, daha çocuk yaşlarda bu yola yöneldi.
FUTBOL SAHASINDAN SAHNELERE
Tiyatroya yönelmesinde çocukluk yıllarında yaşadığı bir sakatlığın etkili olduğunu usta sanatçı, 2024'te Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şu sözlerle anlatmıştı:
"8-10 yaşlarında futbol oynarken ayağımı sakatladım. Futbol oynayamıyordum ama tiyatroyu, sinemayı çok seviyordum. Olumlu bir insanım; 'Ben yaparım, herkesten iyi dans ederim' dedim."
Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej'deki eğitiminin ardından ABD'ye giden Dormen, üniversite yıllarında sahneyle profesyonel anlamda tanıştı.
HOLLYWOOD YERİNE TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ
ABD'de kariyerini sürdürme ve büyük bir yıldız olma şansı varken ülkesine dönmeyi tercih eden Dormen, bu kararını yıllar sonra şöyle anlatmıştı:
"Hollywood'da başrol oynadım, bir kıvılcım oldu ama ben Türkiye'ye döneceğim dedim. Amerika'daki iyi yaşamıma rağmen ülkeme döndüm ve hiç pişman olmadım."
1954'te Türkiye'ye dönen Haldun Dormen, Beyoğlu'nda Cep Tiyatrosu'nu kurdu. 1957'de ise Türk tiyatrosuna damga vuran Dormen Tiyatrosunu hayata geçirdi.