Bir sakatlık bir efsane doğurdu: Hollywood’u bıraktı, 72 yılını Türk tiyatrosuna adadı

Türk tiyatrosu bir çınarını daha kaybetti... Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 97 yaşında sevenlerine veda etti. Ardında sayısız eser bırakan usta sanatçı, 2025 yılında sanat hayatının 72'nci yılını kutlamıştı.

"Emeklilik aklımın köşesinden bile geçmez, benim ne yaşlanmaya ne de yorulmaya vaktim var" sözleriyle özetlediği bitmeyen enerjisi ve tiyatroya duyduğu büyük aşkla hatırlanacak.

TÜRK TİYATROSU DENİNCE AKLA GELEN İLK İSİM

Haldun Dormen, yalnızca bir oyuncu değil; Türkiye'de modern tiyatronun kurumsallaşmasına öncülük eden en önemli isimlerden biriydi. Hayatı, azimle yeniden ayağa kalkmanın, sanata adanmışlığın ve üretmekten vazgeçmemenin güçlü örnekleriyle doluydu.