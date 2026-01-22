CANLI YAYIN
Bir sakatlık bir efsane doğurdu: Hollywood’u bıraktı, 72 yılını Türk tiyatrosuna adadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk tiyatrosuna ömrünü adayan usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti. Futbol oynarken yaşadığı sakatlığın ardından sahneyi seçen usta sanatçının, "İstesem Hollywood'da çalışırdım, Türkiye'ye dönmekten pişman olmadım" sözleri yeniden gündeme geldi. İşte Haldun Dormen'in en az kendisi kadar renkli hayat hikayesi...

Türk tiyatrosu bir çınarını daha kaybetti... Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 97 yaşında sevenlerine veda etti. Ardında sayısız eser bırakan usta sanatçı, 2025 yılında sanat hayatının 72'nci yılını kutlamıştı.

"Emeklilik aklımın köşesinden bile geçmez, benim ne yaşlanmaya ne de yorulmaya vaktim var" sözleriyle özetlediği bitmeyen enerjisi ve tiyatroya duyduğu büyük aşkla hatırlanacak.

TÜRK TİYATROSU DENİNCE AKLA GELEN İLK İSİM

Haldun Dormen, yalnızca bir oyuncu değil; Türkiye'de modern tiyatronun kurumsallaşmasına öncülük eden en önemli isimlerden biriydi. Hayatı, azimle yeniden ayağa kalkmanın, sanata adanmışlığın ve üretmekten vazgeçmemenin güçlü örnekleriyle doluydu.

1928 yılında Mersin'de dünyaya gelen Dormen, Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey ile İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'ın oğluydu. Neredeyse tüm ömrünü tiyatroya ve sanata adayan Dormen, daha çocuk yaşlarda bu yola yöneldi.

FUTBOL SAHASINDAN SAHNELERE

Tiyatroya yönelmesinde çocukluk yıllarında yaşadığı bir sakatlığın etkili olduğunu usta sanatçı, 2024'te Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şu sözlerle anlatmıştı:
"8-10 yaşlarında futbol oynarken ayağımı sakatladım. Futbol oynayamıyordum ama tiyatroyu, sinemayı çok seviyordum. Olumlu bir insanım; 'Ben yaparım, herkesten iyi dans ederim' dedim."

Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej'deki eğitiminin ardından ABD'ye giden Dormen, üniversite yıllarında sahneyle profesyonel anlamda tanıştı.

HOLLYWOOD YERİNE TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

ABD'de kariyerini sürdürme ve büyük bir yıldız olma şansı varken ülkesine dönmeyi tercih eden Dormen, bu kararını yıllar sonra şöyle anlatmıştı:
"Hollywood'da başrol oynadım, bir kıvılcım oldu ama ben Türkiye'ye döneceğim dedim. Amerika'daki iyi yaşamıma rağmen ülkeme döndüm ve hiç pişman olmadım."

1954'te Türkiye'ye dönen Haldun Dormen, Beyoğlu'nda Cep Tiyatrosu'nu kurdu. 1957'de ise Türk tiyatrosuna damga vuran Dormen Tiyatrosunu hayata geçirdi.

SADECE SAHNEYE DEĞİL, İNSAN YETİŞTİRMEYE ADANAN BİR ÖMÜR

Dormen Tiyatrosu, yalnızca oyunların sahnelendiği bir mekân değil, aynı zamanda birçok usta oyuncunun yetiştiği bir okul oldu.
"Onlara bir dost gibi hocalık yaptım" diyen Dormen, tiyatroyu hiçbir zaman tek başına sahiplenmedi; "Hep bizim tiyatromuz oldu" sözleriyle kolektif ruhu vurguladı.

Ayfer Feray, Nevra Serezli ve özellikle 24 oyunda başrolü paylaştığı Metin Serezli ile sahnede kurduğu güçlü bağlar, onun tiyatro anlayışının temel taşlarından biriydi.

İFLAS, KAYIPLAR VE KÜLLERİNDEN DOĞUŞ

1970'li yıllarda yaşanan ekonomik krizler Dormen Tiyatrosu'nun kapanmasına, Haldun Dormen'in ise büyük bir borç yükü altına girmesine neden oldu. Her şeyini kaybetmesine rağmen pes etmeyen usta sanatçı; televizyon programları yaptı, yazılar yazdı, çevirilerle hayata tutundu.

1980'lerde tiyatrosunu yeniden açarak güçlü bir dönüşe imza attı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" müzikali, 28 yıl boyunca kapalı gişe oynayarak tiyatro tarihine geçti.

"YAPARSIN ŞEKERİM"

Hayata hep umutla bakan Dormen, genç tiyatroculara verdiği öğütlerle de hatırlanacak:
"Bu iş tutku ister. Umutsuzluk yok. Kendi kendinize 'Yaparsın şekerim' diyeceksiniz."

AFİFE JALE ÖDÜLLERİ'NİN MİMARI

Haldun Dormen, Türkiye'nin en prestijli tiyatro ödüllerinden Afife Jale Tiyatro Ödüllerinin de yaratıcısıydı. Tiyatro emekçilerinin onurlandırılması gerektiğine inanan Dormen'in başlattığı bu gelenek, 1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız sürüyor.

8 YILLIK EVLİLİK

Türk halkla ilişkiler sektörünün kurucu isimlerinden biri olarak kabul edilen Betül Mardin, eski eşinin vefatı sonrası yeniden gündeme geldi. Haldun Dormen, 1959 yılında halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan isimlerden Betül Mardin ile evlendi.

Sekiz yıl süren bu evlilikten Ömer adında bir oğlu dünyaya geldi

