Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Dermancıoğlu kızı Refia Dermancıoğlu ile gündem oldu. Kameralardan uzak büyüyen Refia Dermancıoğlu'nun annesine benzerliği sosyal medyayı salladı. İşte Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nun inanılmaz benzerliği...