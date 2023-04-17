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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Dermancıoğlu kızı Refia Dermancıoğlu ile gündem oldu. Kameralardan uzak büyüyen Refia Dermancıoğlu'nun annesine benzerliği sosyal medyayı salladı. İşte Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nun inanılmaz benzerliği...

Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 16:31
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı. Dermancıoğlu ile gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu'nun benzerliği görenleri şoke etti.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

İşte anne - kızın çok konuşulan görüntüsü ve ünlü isimlerin çocukları...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN KIZLARI TOPRAK VE MAYA

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN KIZLARI TOPRAK VE MAYA

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN KIZLARI TOPRAK VE MAYA