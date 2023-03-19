19 Mart 2023, Pazar
Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’ya bir ödül daha! ‘En iyi’ seçildi
atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'ndaki oyunculuk performansıyla kendisine hayran bırakan Azra Aksu, bu yıl Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülünün sahibi olmuştu. Minik yıldıza bir ödül daha geldi. Dizide Güneş karakterini canlandıran Azra Aksu bir kez daha "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü aldı.
Giriş Tarihi: 19.03.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 12:55
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