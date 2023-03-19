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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’ya bir ödül daha! ‘En iyi’ seçildi

Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’ya bir ödül daha! ‘En iyi’ seçildi

atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'ndaki oyunculuk performansıyla kendisine hayran bırakan Azra Aksu, bu yıl Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülünün sahibi olmuştu. Minik yıldıza bir ödül daha geldi. Dizide Güneş karakterini canlandıran Azra Aksu bir kez daha "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü aldı.

Giriş Tarihi: 19.03.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 12:55
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Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’ya bir ödül daha! ‘En iyi’ seçildi

90 Tıp Fakültesinin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Tıp Öğrencileri Birliği, her yıl düzenlenen Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nda 2023'ün enlerine de ödül verdi.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’ya bir ödül daha! ‘En iyi’ seçildi

Bu yıl 10.'su gerçekleştirilen törende, dizide yaşadığı psikolojik zorluklar nedeniyle konuşmayan Güneş'i başarı ile canlandıran Azra Aksu'ya Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülü verildi.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’ya bir ödül daha! ‘En iyi’ seçildi

Performansı ile ilk ödülünü alan Aksu, ödülü ile poz verirken başta yapımcı Nazlı Heptürk olmak üzere dizide emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’ya bir ödül daha! ‘En iyi’ seçildi

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı Bir Küçük Gün Işığı heyecan dolu gelişmelerle her Pazartesi akşamı atv'de.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’ya bir ödül daha! ‘En iyi’ seçildi

Bu yıl 48'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü alan Azra Aksu ödülünü Begüm Birgören'in elinden almıştı.