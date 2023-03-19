Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’ya bir ödül daha! ‘En iyi’ seçildi

atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'ndaki oyunculuk performansıyla kendisine hayran bırakan Azra Aksu, bu yıl Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülünün sahibi olmuştu. Minik yıldıza bir ödül daha geldi. Dizide Güneş karakterini canlandıran Azra Aksu bir kez daha "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü aldı.