Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

Atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Fulya karakterine hayat veren Gizem Ünsal gündeme oturdu. Başarılı performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Ünsal, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Sosyal medyanın da gündemine oturan güzel oyuncunun kardeşini görenler şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Fulya'sı Gizem Ünsal'ın kardeşi...