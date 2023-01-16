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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

Atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Fulya karakterine hayat veren Gizem Ünsal gündeme oturdu. Başarılı performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Ünsal, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Sosyal medyanın da gündemine oturan güzel oyuncunun kardeşini görenler şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Fulya'sı Gizem Ünsal'ın kardeşi...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 16:43
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fulya karakterine hayat veren Gizem Ünsal'ı özel hayatıyla yakın takibe alındı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

Başarılı oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

İşte Gizem Ünsal'ın oyuncu kardeşi ve ünlü isimlerin kardeşleri...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

MERT RAMAZAN DEMİR'İN KARDEŞİ ENES

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ