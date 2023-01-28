Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay ilk kez açıkladı: Hayatımın merkezi!

28 Ocak 2023, Cumartesi
Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay ilk kez açıkladı: Hayatımın merkezi!
Atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı ile izleyici karşısına çıkan Berk Oktay iddialı açıklamalarda bulundu. Şamdan Plus dergisine konuşan yakışıklı oyuncu, "İlk işlerimde fiziki olarak nasıl göründüğümle daha çok ilgileniyordum. Oyunculukla ilgili tecrübe kazandığınızda kendinizi daha farklı görüyorsunuz. Hayatı gerçek anlamıyla anladığınızda da egolarınızdan arınıyorsunuz." dedi. Oktay, "Şu anda hayatınızın merkezinde ne ya da kim var desek?" sorusuna bakın nasıl cevap verdi.
Giriş Tarihi: 28.01.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 13:03
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