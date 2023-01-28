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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay ilk kez açıkladı: Hayatımın merkezi!

Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay ilk kez açıkladı: Hayatımın merkezi!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı ile izleyici karşısına çıkan Berk Oktay iddialı açıklamalarda bulundu. Şamdan Plus dergisine konuşan yakışıklı oyuncu, "İlk işlerimde fiziki olarak nasıl göründüğümle daha çok ilgileniyordum. Oyunculukla ilgili tecrübe kazandığınızda kendinizi daha farklı görüyorsunuz. Hayatı gerçek anlamıyla anladığınızda da egolarınızdan arınıyorsunuz." dedi. Oktay, "Şu anda hayatınızın merkezinde ne ya da kim var desek?" sorusuna bakın nasıl cevap verdi.

Giriş Tarihi: 28.01.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 13:03
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay ilk kez açıkladı: Hayatımın merkezi!

atv'de yayınlanan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin yıldız ismi Berk Oktay, son dönemin yükselen jönlerinden... Oktay, "Hayatı gerçek anlamıyla anladığınızda sadece nefes alıyor, egonuzdan ve tüm negatifliklerden uzaklaşıyorsunuz..." diyor

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay ilk kez açıkladı: Hayatımın merkezi!

Berk Oktay, atv'de yayınlanan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisindeki rolüyle ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. 20 yıllık ekran kariyerinde pek çok başarılı projeye imza atan ünlü oyuncu, hem kariyeri, hem sektör, hem de oynadığı diziyle ilgili Şamdan Plus dergisine iddialı açıklamalar yaptı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay ilk kez açıkladı: Hayatımın merkezi!

2023 sizin için güzel başladı diyebilir miyiz? Şu an için en yeni heyecanlarınız neler?

Pandemi sonrası 2022 yılı benim için çok güzel ve özel bir yıl oldu. Çok şükür, hem iş hem özel hayatımda çok mutlu oldum. 2023 yılı da umarım hepimiz için çok güzel geçer.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay ilk kez açıkladı: Hayatımın merkezi!

atv ekranlarında her hafta izleyiciyle buluşan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin başrolündesiniz. Nasıl bir yolculuk bu sizin için?

Yaptığım her işe yeni doğan bir bebek gibi bakıyorum. 'Bir Küçük Gün Işığı' da öyle. Sağlıklı doğdu ve büyüyor. Başından beri çok emek verdiğim, üzerine çok titrediğim bir iş.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay ilk kez açıkladı: Hayatımın merkezi!

ARADA SIKIŞMIŞ BİRİ

Hayat verdiğiniz karakteri şimdiye kadar canlandırdığınız roller arasında nasıl bir yere koyuyorsunuz?

Çok hayatın içinden bir karakter. Sadece biraz fazla arada sıkışmış bir adam. Bana çok benzemiyor. Bu kadar sıkışıklığın arasında benim tepkilerim çok daha farklı olurdu.