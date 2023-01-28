Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay ilk kez açıkladı: Hayatımın merkezi!

atv ekranlarında her hafta izleyiciyle buluşan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin başrolündesiniz. Nasıl bir yolculuk bu sizin için?

Yaptığım her işe yeni doğan bir bebek gibi bakıyorum. 'Bir Küçük Gün Işığı' da öyle. Sağlıklı doğdu ve büyüyor. Başından beri çok emek verdiğim, üzerine çok titrediğim bir iş.