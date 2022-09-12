Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif'i Seray Kaya'nın eski hali şoke etti! Görünce tanıyamayacaksınız

Atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümüyle izleyicilerden tam puan alırken dizide Elif karakterine hayat veren Seray Kaya gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselirken güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Kaya'nın eski hali ortaya çıktı. Dudak ve çenesine dolgu yaptıran Kaya'nın değişimi görenleri şoke etti. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya'nın olay olan değişimi...