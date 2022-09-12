12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif'i Seray Kaya'nın eski hali şoke etti! Görünce tanıyamayacaksınız

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif'i Seray Kaya'nın eski hali şoke etti! Görünce tanıyamayacaksınız

Atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümüyle izleyicilerden tam puan alırken dizide Elif karakterine hayat veren Seray Kaya gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselirken güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Kaya'nın eski hali ortaya çıktı. Dudak ve çenesine dolgu yaptıran Kaya'nın değişimi görenleri şoke etti. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya'nın olay olan değişimi...

Giriş Tarihi: 12.09.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 16:36
  • 1
  • 168
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif’i Seray Kaya’nın eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Bir Küçük Gün Işığı dizisi ilk bölümüyle izleyenlerden tam not aldı. Dizinin başrolü Seray Kaya ise oyunculuğuyla sosyal medyanın da gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 168
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif’i Seray Kaya’nın eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Kaya'nın dupduru güzelliğiyle ise kendine hayran bırakıyor.

  • 3
  • 168
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif’i Seray Kaya’nın eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Kaya'nın eski fotoğrafları ise görenleri hayrete düşürdü.

  • 4
  • 168
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif’i Seray Kaya’nın eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Güzel oyuncunun o fotoğraflarını görünce şoke olacaksınız...

  • 5
  • 168
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif’i Seray Kaya’nın eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Dilan Çiçek Deniz