20 Haziran 2024, Perşembe
Bir Küçük Eylül Meselesi'nin Tekin'i Engin Akyürek'in kardeşi bakın kim! 'Bu nasıl benzerlik' Meğer Eren Akyürek abisi gibi...
Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek'in başrolünde olduğu Bir Küçük Eylül Meselesi filmi, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Dizide Tekin karakterine hayat veren Engin Akyürek'in hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Yakışıklı oyuncunun kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Abi-kardeş resmen birbirinin kopyası çıktı. İşte Engin Akyürek'in erkek kardeşi Eren Akyürek...
Giriş: 20.06.2024 16:30 Güncelleme: 20.06.2024 16:30
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