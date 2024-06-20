Bir Küçük Eylül Meselesi’nin Tekin’i Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim! ’Bu nasıl benzerlik’ Meğer Eren Akyürek abisi gibi...

BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Tesadüfle başlayan sıra dışı aşk hikayesinin ele alındığı Bir Küçük Eylül Meselesi filmin konusu çok merak edildi. Eylül, talihsiz bir olay sonucu hayatındaki 1 ayı hatırlayamaz. Ailesi ve arkadaşları herhangi bir sorun olmadığını söylese de Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünür ve içgüdüleri onu Bozcaada'ya götürür.