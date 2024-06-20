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Bir Küçük Eylül Meselesi'nin Tekin'i Engin Akyürek'in kardeşi bakın kim! 'Bu nasıl benzerlik' Meğer Eren Akyürek abisi gibi...

Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek'in başrolünde olduğu Bir Küçük Eylül Meselesi filmi, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Dizide Tekin karakterine hayat veren Engin Akyürek'in hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Yakışıklı oyuncunun kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Abi-kardeş resmen birbirinin kopyası çıktı. İşte Engin Akyürek'in erkek kardeşi Eren Akyürek...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 16:30 Güncelleme: 20.06.2024 16:30
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Bir Küçük Eylül Meselesi’nin Tekin’i Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim! ’Bu nasıl benzerlik’ Meğer Eren Akyürek abisi gibi...

Bir Küçük Eylül Meselesi filminin başrol oyuncusu Engin Akyürek hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Bir Küçük Eylül Meselesi’nin Tekin’i Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim! ’Bu nasıl benzerlik’ Meğer Eren Akyürek abisi gibi...

BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Tesadüfle başlayan sıra dışı aşk hikayesinin ele alındığı Bir Küçük Eylül Meselesi filmin konusu çok merak edildi. Eylül, talihsiz bir olay sonucu hayatındaki 1 ayı hatırlayamaz. Ailesi ve arkadaşları herhangi bir sorun olmadığını söylese de Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünür ve içgüdüleri onu Bozcaada'ya götürür.

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Bir Küçük Eylül Meselesi’nin Tekin’i Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim! ’Bu nasıl benzerlik’ Meğer Eren Akyürek abisi gibi...

Orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül'e kendisini hatırlaması gerektiğini, aşık olduğu adam olduğunu söyler.

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Bir Küçük Eylül Meselesi’nin Tekin’i Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim! ’Bu nasıl benzerlik’ Meğer Eren Akyürek abisi gibi...

İstanbul ve Bozcaada'da çekilen filmin başrolünü Farah Zeynep Abdullah ile paylaşan Engin Akyürek Tekin karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

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Bir Küçük Eylül Meselesi’nin Tekin’i Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim! ’Bu nasıl benzerlik’ Meğer Eren Akyürek abisi gibi...

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Adım Farah ve Sefirin Kızı gibi birçok dizi ve filmde rol alan yakışıklı oyuncunun ailesi de merak edildi.