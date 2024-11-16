Bir Gece Masalı’nın Süreyya'sı Özlem Türkad: "Burak ve Yazgı'ya hayranım"

Diziye dahil olma süreciyle başlayalım mı?

"Tabii ki, diziye ilk okey diyenlerden biriyim. Menajerim sevgili Nimetçiğimle beraber o arada 5-6 senaryo okumuş ve reddetmiş durumdaydık. Bu iş geldiğinde rol çok ilgimi çekti açıkçası. Daha önce oynamadığım, değişik bir renkteydi. Süreyya'nın rengine kapıldım diyebilirim.

Biraz gelgitli bir karakter değil mi?

Şöyle, yası kaldıramamış ve kendini gerçekliğe kapatmış bir kadın. Kocası ölmemiş gibi davranıyor. Akıl hastalığı yok herhangi bir teşhisi yok, fakat kocasının katilini biliyor olmasına rağmen durumu kabul etmiyor.



Bu durumun bilimsel bir karşılığı var mı peki?

Evet, bilimsel olarak böyle tanılar var. Araştırdım, çok kitap okudum. Kendi terapistimle uzun uzun sohbet ettim. Çok klişeye düşmek kolaydır bu tip rollerde. Deli gibi oynamak, kötüyü kötü oynamak, abartarak oynamak kolaydır. Bıçak sırtı rollerdir. Mümkün mertebe bunu doğala ve gerçeğe yaklaştırabilmek için çok bilgi edindim, çok çalıştım. Süreyya bu şekilde çıktı. Çok seviyorum kendisini.