Bir Gece Masalı’nın Süreyya'sı Özlem Türkad: "Burak ve Yazgı'ya hayranım"

"SÜREYYA GİBİ OLMAK İSTERDİM"
Seyirci de sevmiş karakteri. Nasıl yorumlar geliyor size?
Evet, Süreyya'yı çok seviyor herkes. Tabii ki sever çünkü o kadar entrikanın kaosun içinde saf, pür ve iyiniyetli kalabilen tek pozitif karakter O. Evin içinde de sevilen bir karakter. Aklında ne varsa çat diye söyleyebilen bir karakter. En negatif şeyde bile 'Aman boşver' deyip hayatına devam edebiliyor. Şalterleri indirmek hayatını kolaylaştırıyor.
Siz de öyle biri misiniz?
Çok isterdim Süreyya gibi şalterleri indirebilmeyi, vurdumduymaz olmayı. Ama maalesef ben biraz düşünceli biriyim. Yaşadığım yerin, ülkenin, coğrafyanın sorunlarıyla birlikte bana değen değmeyen, duyduğum bildiğim öğrendiğim her şeyin yükleriyle yaşıyorum.
Dizinin bu kadar sevileceğini, tutacağını düşünmüş müydünüz?
Evet, kendi karakterimden bağımsız hikâye de çok hoşuma gitti. Çalışacağını ön görmüştüm. Bu işin yüzde 80'i doğru cast. Bizim işimiz de; başrollerden diğer karakterlere kadar çok doğru oyunculara emanet edildi.
Reytingleri takip eder misiniz?
Hiç takip etmiyorum. Sektörün nasıl döndüğünün tabii ki farkındayım ama ben oyuncu olarak üzerime düşen vazifeyi en iyi şekilde çalışıp yerine getirdikten sonrasının gerçekten benimle ilgisi yok. Ama reyting iyi gelirse çok mutlu olurum tabii ki.
Setteki uyum nasıl? Rol arkadaşlarınız için neler söylemek istersiniz?
Daha öne Deniz Gürkan'la beraber çalışmıştık. Onun dışında herkesle ilk defa çalışıyorum. Yatıp kalkıp şükrettiğim bir ortamımız var. Herkesi çok seviyorum. Burakcığıma, Yazgıcığıma çok hayranım. Rüçhan ablacım, Yıldız ablacım, Kenan abiciğim, zaten onlar bizi sardı sarmaladı. Ortak bir auro oluştu. Dışarıda bile görüşüp çay kahve içiyoruz. Sette doyamıyoruz birbirimize.