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Bir Gece Masalı'nın başrolü Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesini gören şaşırdı

Kardeşlerim'de Asiye rolüyle hafızalara kazınan Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdilerde atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı ile gündemde! Burak Deniz'in başrolünde olduğu dizide 'Canfeza Kilimci' karakterini canlandıran genç oyuncunun annesini merak edip araştıranlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Su Burcu Yazgı'nın sarışın annesi Miraç Gündüz'ü görenler, 'güzellik ailede genetik' demeden geçemedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 16:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:53
Bir Gece Masalı’nın başrolü Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören şaşırdı

Burak Deniz, Eren Vurdem, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Özlem Türkad gibi oyuncuları bir araya getiren "Bir Gece Masalı" dizisinin güzel oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, özel hayatıyla da gündemde...

Bir Gece Masalı’nın başrolü Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören şaşırdı

Kardeşlerim, Bizim Hikaye, Aşk Yeniden, Sana Bir Sır Vereceğim ve Kuzgun gibi sevilen dizilerde sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini kazanan Coşkun, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.

Bir Gece Masalı’nın başrolü Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören şaşırdı

İlgiyle izlenen dizide Mahir'in eşi Canfe'za rolünü canlandıran güzel oyuncunun gerçek hayattaki ailesi de merak ediliyor.

Bir Gece Masalı’nın başrolü Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören şaşırdı

Su Burcu Yazgı Coşkun, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Bir Gece Masalı’nın başrolü Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören şaşırdı

Yazgı'nın sarışın annesini görenler, "güzellik ailede genetik", "gencecikmiş", "aynı annesi" gibi yorumlarda bulundu.

Bir Gece Masalı’nın başrolü Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören şaşırdı

İşte Su Burcu'nun annesi Miraç Gündüz ve ablası...