18 Mart 2025, Salı
Bir Gece Masalı'nın başrolü Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesini gören şaşırdı
Kardeşlerim'de Asiye rolüyle hafızalara kazınan Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdilerde atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı ile gündemde! Burak Deniz'in başrolünde olduğu dizide 'Canfeza Kilimci' karakterini canlandıran genç oyuncunun annesini merak edip araştıranlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Su Burcu Yazgı'nın sarışın annesi Miraç Gündüz'ü görenler, 'güzellik ailede genetik' demeden geçemedi.
Giriş Tarihi: 18.03.2025 16:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:53