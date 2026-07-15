Bir gece, bir millet, bir destan! Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Acısı ve milletin yazdığı destanın gururu hâlâ ilk günkü tazeliğini korurken, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimleri de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla paylaştıkları mesajlarla şehitleri rahmet ve minnetle andı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Acısı ve gururu hâlâ ilk günkü tazeliğini koruyan 15 Temmuz gecesinde, FETÖ mensubu darbeciler devletin yönetimini ele geçirmek için harekete geçti. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milyonlarca vatandaş, millî iradeye sahip çıkarak demokrasi adına tarihe geçen bir direniş sergiledi.
ÜNLÜLER 15 TEMMUZ'U UNUTMADI
O gece yaşananlar, Türkiye'nin yakın tarihinde unutulmayan dönüm noktalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde sanat ve spor dünyasının tanınmış isimleri de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
Sinan Akçıl
"15 Temmuz 2016'yı 16'ya bağlayan gece 01:50. Bazıları uyurken, ayaktaydık."
Demet Akalın
"Vatan sevgisi imandandır. Unutmadık, unutturmayacağız"
İbrahim Tatlıses
"İrade bizim, zafer bizim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"