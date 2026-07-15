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Bir gece, bir millet, bir destan! Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Acısı ve milletin yazdığı destanın gururu hâlâ ilk günkü tazeliğini korurken, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimleri de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla paylaştıkları mesajlarla şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Bir gece, bir millet, bir destan! Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları 1

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Acısı ve gururu hâlâ ilk günkü tazeliğini koruyan 15 Temmuz gecesinde, FETÖ mensubu darbeciler devletin yönetimini ele geçirmek için harekete geçti. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milyonlarca vatandaş, millî iradeye sahip çıkarak demokrasi adına tarihe geçen bir direniş sergiledi.

Bir gece, bir millet, bir destan! Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları 2

ÜNLÜLER 15 TEMMUZ'U UNUTMADI

O gece yaşananlar, Türkiye'nin yakın tarihinde unutulmayan dönüm noktalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde sanat ve spor dünyasının tanınmış isimleri de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

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Bir gece, bir millet, bir destan! Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları 3

Sinan Akçıl

"15 Temmuz 2016'yı 16'ya bağlayan gece 01:50. Bazıları uyurken, ayaktaydık."

Bir gece, bir millet, bir destan! Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları 4

Demet Akalın

"Vatan sevgisi imandandır. Unutmadık, unutturmayacağız"

Bir gece, bir millet, bir destan! Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları 5

İbrahim Tatlıses

"İrade bizim, zafer bizim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

Bir gece, bir millet, bir destan! Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları 6

Sibel Can

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Bir gece, bir millet, bir destan! Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları 7

Alişan

"Asırlardır düşmanlarıyla savaşmış bir milletiz biz, bildiğimiz düşmanlarla.. Ama 15 Temmuz gecesi canını, malını, vatanı herşeyini emanet ettiği insanların, daha doğrusu hainlerin mermileriyle, tanklarıyla, tüfekleriyle karşı karşıya geldik.. Ve o gece Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, sokağa çıkalım, ülkemize sahip çıkalım sözüyle milyonlar sokağa çıkarak, birlikte tarihe unutulmayacak bir destan daha yazdı bu büyük millet...

Geride şehitlerimiz, gazilerimiz ve vicdanlarımızda hafızalarımızda, hala kendi insanına nasıl ateş edebildiler, bu hainliği nasıl yapabildiler diye yıllardır sorgulayan düşüncelerimiz.. 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.. Gazilerimizi her zaman minnetle ve şükranla anıyoruz... "

Bir gece, bir millet, bir destan! Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları 8

Hakan Ural

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