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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Başkadır için heyecanlandıran gelişme: Düzen bozuldu! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır için heyecanlandıran gelişme: Düzen bozuldu! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dijital dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in başarılı yapımı Bir Başkadır için geri sayım başladı. Bir Başladır'ın yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Yayınlanan bölümler ile adından söz ettiren dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 03.02.2021 23:25 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 23:25
Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Bir Başkadır yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok önemli isimin başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Kısa sürede yayınlanan bölümleriyle adından söz ettiren dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen'in üstlendiği dizinin kurgusu Ali Aga'ya ait. 8 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.
Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.
BİR BAŞKADIR KONUSU NEDİR?
Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.
BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.