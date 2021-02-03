Bir Başkadır için heyecanlandıran gelişme: Düzen bozuldu! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dijital dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in başarılı yapımı Bir Başkadır için geri sayım başladı. Bir Başladır'ın yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Yayınlanan bölümler ile adından söz ettiren dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?