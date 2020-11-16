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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıklama! Bir Başkadır yeni sezon tarihi açıklandı mı? Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıklama! Bir Başkadır yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır, yayınlandığı andan itibaren adından söz ettirmeyi başardı. Kısa sürede adından bahsettiren dizinin yeni sezon tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Başrollerinde Öykü Karayel ve Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı dizide yaşanacaklar merak ediliyor. İşte, Bir Başkadır yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 16.11.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 23:11
Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bir Başkadır yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. 8 bölümü bir çırpıda izlenen ve sevilen dizinin 2. sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi severler tarafından sorgulanıyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bir Başkadır yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR BİR BAŞKADIR 2. SEZON ÇIKACAK MI?
Bir Başkadır dizisi tek sezonluk olarak planlandı. Ancak dizinin büyük ilgi görmesi nedeniyle 2. sezonunun çıkabileceği konuşulmaya başlandı. Bir Başkadır 2. sezon için henüz bir duyuru yapılmadı.
BİR BAŞKADIR KONUSU NEDİR?
Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.
BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.
Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Bunun haricindeki sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerde çekildi.