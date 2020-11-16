Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıklama! Bir Başkadır yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bir Başkadır yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. 8 bölümü bir çırpıda izlenen ve sevilen dizinin 2. sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi severler tarafından sorgulanıyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bir Başkadır yeni sezon tarihi açıklandı mı?