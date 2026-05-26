Bir an olsun yanından ayırmıyor: Bestemsu Özdemir'den oğluyla yeni kare

Bestemsu Özdemir, annelik serüvenine dair bilinmeyenleri Şamdan Plus'a özel açıklamalarla paylaştı. Güzel oyuncunun, hem samimi itirafları hem de oğluyla verdiği sevgi dolu poz, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti, İnci Taneleri gibi başarılı projelerle tanıdığımız güzel oyuncu, Özdemir, şimdilerde hayatının en özel rolünü üstleniyor. Özdemir, anne olduktan sonra değişen hayatını Şamdan Plus'a anlattı.

Ersin Görkem ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sarp Marco ile duygusal bir bağ kuran ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yaşadığı zorlu günleri ve anneliğin getirdiği o mucizevi değişimi ilk kez tüm içtenliğiyle paylaştı.

"KALBİMDE KELEBEKLER UÇUŞUYOR" Annelik deneyimini Şamdan Plus'a özel olarak anlatan ünlü isim, bu duyguyu "tarif edilemez" olarak nitelendirdi: "Büyüklerimizin 'Yaşayınca göreceksin' sözü meğer ne kadar doğruymuş. Bir yandan aşık olmak gibi, kalbimde kelebekler uçuşuyor; bir yandan da heyecandan ellerim buz kesiyor. Onun yeni öğrendiği en ufak bir mimik bile çok tarifsiz. Evet, hayatımın en özel ve en güzel dönemini yaşıyorum."

"1.5 AYI YATARAK GEÇİRDİM" Mutlu tablolarının ardında zorlu bir hamilelik süreci geçirdiğini de itiraf eden başarılı oyuncu, yaşadığı erken doğum riski nedeniyle büyük korkular yaşadığını belirtti.