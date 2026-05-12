Binlerce kişi tek ağızdan söyledi! Şarkıcı Bengü dayanamadı

Kültür Yolu Festivali, Mersin durağında pop müziğin sevilen ismi Bengü'yü ağırladı. "Saygımdan" şarkısında gözyaşlarına boğulan ünlü popçunun o anları, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Kültür Yolu Festivali, Mersin durağında pop müziğin sevilen ismi Bengü'yü ağırladı. Binlerce hayranının katılımıyla gerçekleşen konserde coşku tavan yaparken, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye hüzün hakim oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Konser boyunca sevilen hitlerini seslendiren Bengü, sıra "Saygımdan" adlı duygusal parçasına geldiğinde zor anlar yaşadı. Meydanı dolduran binlerce kişinin şarkıyı tek bir ağızdan, dev bir koro halinde söylemesi üzerine ünlü şarkıcı duygularına yenik düşerek sahnede gözyaşlarına boğuldu.

"ZAMANLA ZARAR GÖRMEYE BAŞLADIK" Geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Bengü, 2018 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Selim Selimoğlu'ndan 2024 yılında sürpriz bir kararla boşanmıştı. İki çocuk annesi olan şarkıcı, ayrılık süreciyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil."

MAGAZİN GÜNDEMİNE DAMGA VURAN "AHTAPOT" ÇIKIŞI Bengü'nün boşanma süreci ve sonrasındaki paylaşımları da hayranları tarafından yakından takip edilmişti. Özellikle bir dizideki "aldatma" konusuna yaptığı, "Böyle yıllık kanka gibi takılıp saman altından su yürüten çok var! Büyük gıcığım şu kıza" yorumu çok konuşulmuştu.

Şarkıcının geçmişte yaptığı "Ahtapot Hanımlar" çıkışı da bu konserle birlikte tekrar hatırlandı. Bazı kadınların evli erkeklerle gereğinden fazla samimi ilişkiler kurduğunu söyleyen şarkıcı, "Ama zamanında belki tam anlayamadığım ahtapot hanımları yanımda tutmuş olabilirim" derken, "Kadınlar beni anlayacaktır, bunlar gerçekten var. Sen benim eşimle nasıl kanka olabiliyorsun?" sözleriyle dikkat çekmişti.

ÇOCUKLAR İÇİN "SAYGI" MOLASI Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da Bengü, çocukları Zeynep ve Selim için eski eşiyle görüşmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde oğlunun okul etkinliğinde Selim Selimoğlu ile bir araya gelen ünlü sanatçı, "Farklı hayatlarımız var ama çocukların özel hayatlarında yan yanayız. Eski eşim ve çocuklarımın babası her zaman kıymetli olacak" diyerek medeni bir duruş sergilemeye devam ediyor.