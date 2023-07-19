19 Temmuz 2023, Çarşamba
Billur Kalkavan’ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ortaya çıktı: Hayatımda birileri olacak
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, 15 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Kendisini hayata bağlamaya çalıştığını söyleyen Bahadırlı, "Hayatımda birileri olmaz dersem yalan söylemiş olurum" dedi.
Giriş Tarihi: 19.07.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 11:52
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