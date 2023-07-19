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Billur Kalkavan’ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ortaya çıktı: Hayatımda birileri olacak

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, 15 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Kendisini hayata bağlamaya çalıştığını söyleyen Bahadırlı, "Hayatımda birileri olmaz dersem yalan söylemiş olurum" dedi.

Giriş Tarihi: 19.07.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 11:52
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Billur Kalkavan’ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ortaya çıktı: Hayatımda birileri olacak

Geçtiğimiz sene ekim ayında akciğer kanseriyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

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Billur Kalkavan’ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ortaya çıktı: Hayatımda birileri olacak

39 yaşındaki oyuncu, ayaküstü gazetecilerle konuşarak; şu ifadeleri kullandı:

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Billur Kalkavan’ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ortaya çıktı: Hayatımda birileri olacak

"Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Herkes kedileri seviyor, onlar bizim çocuklarımız. Evdeler halen... Kalbimde yeri başka..."

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Billur Kalkavan’ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ortaya çıktı: Hayatımda birileri olacak

"En çok o benim mutlu olmamı isterdi. Halen bana destek verdiğini hissediyorum. Benim halen evde ağlamalarım devam ediyor" diyen Bahadırlı; "Ona hep, 'Seni çok seviyorum' diyorum. Kendisi, '90'a kadar yaşayacağım. Hayatı seviyorum' derdi. Yaşadığımız her nefeste şükrederek yaşayıp, kalp kırmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Billur Kalkavan’ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ortaya çıktı: Hayatımda birileri olacak

"KENDİMİ HAYATA BAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kendisini spora verdiğini söyleyen Bahadırlı, "Biraz daha kendimi hayata bağlamaya çalışıyorum. Sporla psikolojimi toparlamaya çalışıyorum. Sağ olsunlar arkadaşlarım yanımda... Motivasyonum düşükken iş dünyasına çok sarılmak istemedim. Şimdi işe biraz ağırlık veriyorum" dedi.