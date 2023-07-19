Billur Kalkavan’ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ortaya çıktı: Hayatımda birileri olacak

"En çok o benim mutlu olmamı isterdi. Halen bana destek verdiğini hissediyorum. Benim halen evde ağlamalarım devam ediyor" diyen Bahadırlı; "Ona hep, 'Seni çok seviyorum' diyorum. Kendisi, '90'a kadar yaşayacağım. Hayatı seviyorum' derdi. Yaşadığımız her nefeste şükrederek yaşayıp, kalp kırmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.