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Billur Kalkavan hastalığını anlattı! Koronavirüsle ortaya çıkmış

'Eyvah Babam' dizisiyle hafızalara kazınan Billur Kalkavan'dan kötü haber gelmiş, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Sanat dünyasından destek mesajları alan Kalkavan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hastalığı hakkında bilgi verdi. "Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum" diyen Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı. COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu, "Hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik" dedi.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:26
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Billur Kalkavan hastalığını anlattı! Koronavirüsle ortaya çıkmış

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Billur Kalkavan'ın son hali oyuncu dostu Hamdi Alkan tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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Billur Kalkavan hastalığını anlattı! Koronavirüsle ortaya çıkmış

Kalkavan'ı ziyaret eden Alkan paylaşımında "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" ifadelerini kullandı.

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Billur Kalkavan hastalığını anlattı! Koronavirüsle ortaya çıkmış

Sanat camiasından dostları Billur Kalkavan'a destek mesajları yağdırdı.

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Billur Kalkavan hastalığını anlattı! Koronavirüsle ortaya çıkmış

Billur Kalkavan'da sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile hastalığı hakkında bilgi paylaştı.

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Billur Kalkavan hastalığını anlattı! Koronavirüsle ortaya çıkmış

"Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum" diyen Billur Kalkavan teşekkür etti.