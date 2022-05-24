Billur Kalkavan hastalığını anlattı! Koronavirüsle ortaya çıkmış

'Eyvah Babam' dizisiyle hafızalara kazınan Billur Kalkavan'dan kötü haber gelmiş, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Sanat dünyasından destek mesajları alan Kalkavan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hastalığı hakkında bilgi verdi. "Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum" diyen Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı. COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu, "Hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik" dedi.