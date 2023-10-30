30 Ekim 2023, Pazartesi
Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni ihanet görüntülerini ifşa etti: 'Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış'
Kafalar grubu ile birlikte fenomen haline gelen Bilal Hancı, 2021 yılına Esin Çepni ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen çift evliliklerini ikinci bir şans vermeye karar vermişti. Ancak Çepni'nin sosyal medyadan yayınladığı görüntü herkesi şoke etti. Eşi tarafından aldatıldığı görüntüleri paylaşan Çepni, "Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:08
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13