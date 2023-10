Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni ihanet görüntülerini ifşa etti: ’Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış’

Esin Çepni ise "Kararı almak kadar, açıklamak da zormuş meğerse... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim" demişti.