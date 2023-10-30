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Haberler Galeri Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni ihanet görüntülerini ifşa etti: 'Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış'

Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni ihanet görüntülerini ifşa etti: 'Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış'

Kafalar grubu ile birlikte fenomen haline gelen Bilal Hancı, 2021 yılına Esin Çepni ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen çift evliliklerini ikinci bir şans vermeye karar vermişti. Ancak Çepni'nin sosyal medyadan yayınladığı görüntü herkesi şoke etti. Eşi tarafından aldatıldığı görüntüleri paylaşan Çepni, "Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:08
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Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni ihanet görüntülerini ifşa etti: ’Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış’

Ünlü YouTuber Bilal Hancı, sevgilisi Esin Çepni ile 2021 yılının Temmuz ayında Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlenmişti. Düğün fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Bilal Hancı, paylaşımına "Lovelandık, evlendik. herkese teşekkürler" notunu düşmüştü. Esin Çepni ise yayınladığı kareleri; "Yüzlerimiz farklı taraflara baksa da gördüğümüz her zaman aynıydı. Bay ve bayan Hancı gururla sunar" sözleriyle paylaşarak duygularını ifade etmişti.

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Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni ihanet görüntülerini ifşa etti: ’Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış’

Ancak ikili bir yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Uzun zamandır aralarındaki sorunları aşamaya çalışan ikili, çareyi ayrılıkta bulmuştu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kötü haberi paylaşan çift, 'dostluk' mesajı da vermişti.

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Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni ihanet görüntülerini ifşa etti: ’Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış’

"HER ZAMAN KALBİMDE KALACAKSIN"

Bilal Hancı, yaptığı açıklamada; "Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler. Her zaman kalbimde kalacaksın" ifadelerini kullanmıştı.

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Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni ihanet görüntülerini ifşa etti: ’Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış’

Esin Çepni ise "Kararı almak kadar, açıklamak da zormuş meğerse... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim" demişti.

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Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni ihanet görüntülerini ifşa etti: ’Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış’

AŞKA İKİNCİ ŞANS

Bu açıklamaların ardından sessizliğe bürünen Hancı ile Çepni'den müjdeli haber, iki ay sonra gelmişti. Ayrılık kararı alan ikili, barışmıştı. Instagram hesabından bir video yayınlayan Bilal Hancı, eşiyle evliliklerine ikinci bir şans verme kararı aldıklarını açıklayarak şunları söylemişti: