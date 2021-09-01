Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir: Korkunun tarifi mümkün değil!

"ŞU ANIMA NE KADAR ŞÜKRETSEM AZ"

"Babam öldüğünde 20 yaşındaydım, annem trafik kazası geçirip 1 ay yoğun bakımda kaldığında 27. Şimdi 38. Bu da sonrasında yaşadığım en zorlu yoldu. Hem de anne olarak. Dilerim ki son olsun. O korkunun tarifi mümkün değil! Şimdi şu anıma ne kadar şükretsem az."