01 Eylül 2021, Çarşamba
Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir: Korkunun tarifi mümkün değil!
Teşkilat dizisiyle seyirci karşısına çıkan Mesut Akusta, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi altına alındı. Yoğun bakım tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Akusta, evinde dinlenmeye başladı. Hızla sağlığına kavuşan ve kısa sürede setlere dönecek olan usta oyuncunun eşi Şafak Özbir, ise bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 01.09.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 16:57
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