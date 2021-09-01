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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir: Korkunun tarifi mümkün değil!

Teşkilat dizisiyle seyirci karşısına çıkan Mesut Akusta, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi altına alındı. Yoğun bakım tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Akusta, evinde dinlenmeye başladı. Hızla sağlığına kavuşan ve kısa sürede setlere dönecek olan usta oyuncunun eşi Şafak Özbir, ise bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 01.09.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 16:57
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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir: Korkunun tarifi mümkün değil!

Geçtiğimiz hafta evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta taburcu oldu. Akusta'nın eve dönmesi üzerine eşi Şafak Özbir bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir: Korkunun tarifi mümkün değil!

EŞİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

38 yaşındaki bir çocuk annesi Şafak Özbir Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafının altına şu notu düştü:

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir: Korkunun tarifi mümkün değil!

"Bugün tarihe bir baktım da tam 13 gün geçmiş… Mesut'un hastaneye kaldırıldığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Ankara'ya gittiğimizi nasıl anlatsam bilemiyorum. Orayı bir türlü toparlayamıyorum hala kafamda. Tek bildiğim 1 dakika sonramızın asla garantisi yok…"

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir: Korkunun tarifi mümkün değil!

"ŞU ANIMA NE KADAR ŞÜKRETSEM AZ"

"Babam öldüğünde 20 yaşındaydım, annem trafik kazası geçirip 1 ay yoğun bakımda kaldığında 27. Şimdi 38. Bu da sonrasında yaşadığım en zorlu yoldu. Hem de anne olarak. Dilerim ki son olsun. O korkunun tarifi mümkün değil! Şimdi şu anıma ne kadar şükretsem az."

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir: Korkunun tarifi mümkün değil!

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

"13 gündür telefonum iki dakikadan fazla çalmadan durmadı, mesaj kutum doldu taştı. Allah sevenlerden razı olsun. Arayan soran dua eden gelen giden tüm tanıdıklarım, dostlarım, sevdiklerim, ailem. Tanımayıp ta ailesinden biri gibi dua edenlerim. Hakkınızı helal edin, iyi ki varsınız. Yalnız olmadığını bilmek kadar güzel şey var mı?"