Bestemsu Özdemir ayağında galoşlarla dışarı fırladı

Yaz tatilini bitirdiğini söyleyen Özdemir, şu açıklamalarda bulunmuştu; "Bir süredir buradayım. Bir Bodrum'a gittim erkek arkadaşımla. 10 gün falan oldu herhalde geleli. Bitti artık tatil. Sakin ve güzel bir tatildi. Alıştık artık, o kadar uzun zamandır evdeyiz ki...Hatta bir işim yoksa evden çıkmamaya çalışıyorum. Vaka sayısı biraz korkutuyor beni. O yüzden ne olacak bilmiyorum. Tatilde de en ücra yerlere gitmeye çalıştık. Zaten sosyal mesafeli şenzloglar vardı, o yüzden çok sorun yaşamadık."



