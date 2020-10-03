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03 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Bestemsu Özdemir ayağında galoşlarla dışarı fırladı
Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, Nişantaşı'nda bir klinikten çıkarken görüntülendi. Doktor kontrolü sonrası aracını almaya giderken görüntülenen Özdemir'in klinikte kullanıp çıkarmayı unuttuğu galoşlarıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 03.10.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 15:44
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Nişantaşı'nda kafası dalgın halde görüntülendi. Doktor kontrolü sonrası objektiflere takılan Özdemir, muayene sonrası kullanıp, çıkarmayı unuttuğu galoşları ile dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
29 yaşındaki Bestemsu Özdemir'in leopar desenli bir elbise ve siyah çizme tercih ettiği görüldü.
Bu arada geçtiğimiz yıl ticarete atılan ünlüler kervanına katılan Özdemir, Nişantaşı'nda açtığı restoranı devir ettiğini açıkladı.
Yaz tatilini bitirdiğini söyleyen Özdemir, şu açıklamalarda bulunmuştu; "Bir süredir buradayım. Bir Bodrum'a gittim erkek arkadaşımla. 10 gün falan oldu herhalde geleli. Bitti artık tatil. Sakin ve güzel bir tatildi. Alıştık artık, o kadar uzun zamandır evdeyiz ki...Hatta bir işim yoksa evden çıkmamaya çalışıyorum. Vaka sayısı biraz korkutuyor beni. O yüzden ne olacak bilmiyorum. Tatilde de en ücra yerlere gitmeye çalıştık. Zaten sosyal mesafeli şenzloglar vardı, o yüzden çok sorun yaşamadık."
Yakın zamanda bir tiyatro oyununda rol alacağını belirten Bestemsu Özdemir, "Yapabilecek miyiz bilmiyorum ama biz provalara başlıyoruz. Hatta şimdi oraya gidiyorum. Bir şekilde herkes hayatını devam ettirmek zorunda. Biz de o yüzden çalışmak zorundayız" şeklinde konuşmuştu.