Beşiktaşlı yıldızlar hakkında şok iddia: Bodrum'da markete borç taktılar

Beşiktaş'ın iki Amerikalı yıldız basketbolcusu Jonah Mathews ve Devon Dotson'ın, Bodrum tatilinde sipariş ettikleri 18 bin liralık alkolün ücretini ödemeden ortadan kayboldukları iddia edildi.

Beşiktaş'ın iki önemli ismi Jonah Mathews ve Devon Dotson, geçtiğimiz hafta sevgilileri Allie Perry ve Hayley Collimore ile birlikte stres atmak için Bodrum'un yolunu tuttu. İlçenin en lüks ve şık otellerinden birinde konaklayan ünlü basketbolcular, tatilin son gününde ise mavi tura çıkmak için özel bir yat kiraladı. ancak keyifli başlayan tatil, arkasında şoke eden bir iddia bıraktı.

SABAH'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Yatla Bodrum'un gözde noktalarından Cennet Koyu'na açılan grup, iddialara göre burada lüks bir marketten en pahalısından üç şişe alkol sipariş etti. Market yetkilileri, özel bir tekneyle siparişi eksiksiz bir şekilde getirerek ünlü sporcuların yatına teslim etti.

"İNERKEN ÖDERİZ" DEDİLER, SIR OLDULAR! Toplamda 18 bin lira tutan hesap için iki yıldız basketbolcu, "Tekneden inerken markete uğrayıp ödemeyi yapacağız" sözünü verdi. Ancak karaya ayak bastıktan sonra iddialara göre ikili, borçlarını ödemeden Bodrum'dan ayrıldı.