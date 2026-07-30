Beşiktaş'ın eski kalecisi Ersin Destanoğlu evleniyor! Kına gecesinden kareler

Beşiktaş'tan Al Jazira'ya transfer olan milli kaleci Ersin Destanoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic ile evlilik hazırlıklarını sürdürüyor. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı kına gecesinde mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Beşiktaş'tan Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer olan milli kaleci Ersin Destanoğlu, kariyerindeki yeni sayfanın ardından özel hayatında da önemli bir döneme giriyor.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR Uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e geçtiğimiz yaz evlilik teklif eden 25 yaşındaki file bekçisi, sevgilisinden "evet" yanıtını almıştı. Evlilik hazırlıklarını sürdüren çift, bu kez kına gecesi organizasyonunda aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Geleneksel detayların ön planda olduğu gecede renkli anlar yaşandı. Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik Kurtovic, sevdikleriyle birlikte bu özel günü kutlarken, davetliler de mutluluklarına ortak oldu.

KINA GECESİNDEN KARELER Kına gecesinden paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Çiftin samimi halleri ve heyecanı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.