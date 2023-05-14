Berkin Gökbudak Aslı Enver’e övgü yağdırdı: Bayılıyorum, gurur duyuyorum

Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı. Şarkıcı Murat Boz ile birlikteliğiyle çok konuşulan, geçtiğimiz aylarda iş insanı Önder Öztarhan ile kısa süreli aşk yaşayıp ayrılan Enver, Berkin Gökbudak ile aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatını birleştirmişti.