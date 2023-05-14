Berkin Gökbudak Aslı Enver'e övgü yağdırdı: Bayılıyorum, gurur duyuyorum
Geçtiğimiz kasım ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak Roma tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Anne baba olmak için gün sayan çift ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Berkin Gökbudak yeni sezonda ekranlarda olacak Enver'e övgüler yağdırdı.
Giriş Tarihi: 14.05.2023
13:45
Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı. Şarkıcı Murat Boz ile birlikteliğiyle çok konuşulan, geçtiğimiz aylarda iş insanı Önder Öztarhan ile kısa süreli aşk yaşayıp ayrılan Enver, Berkin Gökbudak ile aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatını birleştirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nikâhtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun, çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacağı diziyi, hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.
KARNINI GÖSTERDİ
Bir kız bebek bekleyen Aslı Enver, yeni yaşını kutlamak için eşiyle yurt dışına çıktı.Hamileliğin başından beri karnını gizleyen oyuncu, kural bozdu ve doğum gününe özel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez karnını gösterdi.
"DOĞUM GÜNÜ TATİLİYDİ"
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak, geçtiğimiz akşam Roma dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver, "Doğum günü tatiliydi. Yeni yaşımda huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum" dedi.
"OYUMUZU KULLANMAK İÇİN DÖNDÜK"
"Berkin Bey siz neler söylemek istersiniz? Aslı Hanım'ın doğum günüydü" sorusuna Gökbudak, "Çok kısa gittik geldik. Oyumuzu kullanmak için döndük. Keyifliydi gayet" yanıtını verdi.