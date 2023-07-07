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Berk Oktay’dan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk jest! Eşi için kesenin ağzını açtı

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy, 2020 yılında Berk Oktay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nişanlanan çift, yaz aylarında nikah masasına oturmuştu. Berk Oktay, evliliklerinin birinci yıldönümü için kesenin ağzını açtı. Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a 6 milyonluk jest yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:09
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Berk Oktay’dan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk jest! Eşi için kesenin ağzını açtı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 2 yıllık aşklarını geçtiğimiz yıl nikah masasına taşımıştı.

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Berk Oktay’dan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk jest! Eşi için kesenin ağzını açtı

Berk Oktay, eşine birinci yıldönümü hediyesi olarak Kıbrıs'tan ev aldı.

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Berk Oktay’dan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk jest! Eşi için kesenin ağzını açtı

Hürriyet'in haberine göre; yakışıklı oyuncu, İskele'de Long Island olarak adlandırılan bölgedeki sahil evine 180 bin Pound, yani yaklaşık 6 milyon lira ödemiş.

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Berk Oktay’dan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk jest! Eşi için kesenin ağzını açtı

Eşinin Kıbrıs'ı çok sevdiğini bilen Berk Oktay, böyle bir sürpriz yaparak onu şaşırtmış.

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Berk Oktay’dan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk jest! Eşi için kesenin ağzını açtı

Oyuncu çift, yeni sezon başlamadan önce eve yerleşerek yazın tadını Kıbrıs'ta çıkaracak.