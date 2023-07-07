07 Temmuz 2023, Cuma
Berk Oktay’dan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk jest! Eşi için kesenin ağzını açtı
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy, 2020 yılında Berk Oktay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nişanlanan çift, yaz aylarında nikah masasına oturmuştu. Berk Oktay, evliliklerinin birinci yıldönümü için kesenin ağzını açtı. Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a 6 milyonluk jest yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:09
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