07 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Berk Oktay'a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali'den sonra...

Berk Oktay'a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali'den sonra...

Magazin dünyası yine çalkalanıyor! Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, bu kez çok daha ciddi bir konuyla gündemde! Oktay'ın, meslektaşı Gülsim Ali İlhan ile yakınlaştığı yönündeki iddialar magazin kulislerinde konuşulurken, ortaya çıkan taciz suçlaması herkesi şoke etti. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.08.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:18
Berk Oktay’a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali’den sonra...

2022 yılında dünyaevine giren Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 21 Mayıs 2024 günü "Mira Milena" adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

Berk Oktay’a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali’den sonra...

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, şimdi de boşanma ve taciz iddialarıyla konuşuluyor...

Berk Oktay’a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali’den sonra...

Çiftinin kısa bir anlaşmazlık yaşayarak, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları fark edilmişti.

Berk Oktay’a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali’den sonra...

Ayrılık haberlerinin hızla yayılmasının ardından ikili, birbirlerini yeniden takibe almış, peş peşe mutlu aile pozları yayınlamıştı.

Berk Oktay’a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali’den sonra...

"ŞÜKÜR SEBEBİM AİLEM"

Yakışıklı oyuncu, Instagram'dan çıkan dedikodularına inat, eşi ve çocuğunun olduğu fotoğrafı ''Şükür sebebim ailem'' notuyla paylaşmıştı.

Berk Oktay’a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali’den sonra...

İHANET, TACİZ SUÇLAMASI

Ancak ünlü çift hakkında bugün başka bir iddia ortaya atıldı. Berk Oktay'ın 'Harman Yeri' dizisindeki partneri Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiasından sonra Yıldız Çağrı Atiksoy'la boşanacakları gündeme geldi.

Berk Oktay’a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali’den sonra...

TACİZ İDDİASI

Posta'nın haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda Tuğçe Aral'ın, "Beni ünlü bir oyuncu, eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra mesajlarıyla taciz etti" itirafındaki kişinin de Berk Oktay olduğu ortaya çıktı.

Berk Oktay’a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali’den sonra...

Aral, "O zaman söylemek istemedim, eşi hamileydi. Çocuğu dünyaya gelince mesajlarıyla tacize devam etmişti. Berk Oktay'dı..." dedi.

Berk Oktay’a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali’den sonra...

Ancaki her iki taraftan da konuya ilişkin açıklama gelmedi.