Berk Oktay'a şok suçlama! Mutlu evlilik bitiyor mu? Gülsim Ali'den sonra...

Magazin dünyası yine çalkalanıyor! Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, bu kez çok daha ciddi bir konuyla gündemde! Oktay'ın, meslektaşı Gülsim Ali İlhan ile yakınlaştığı yönündeki iddialar magazin kulislerinde konuşulurken, ortaya çıkan taciz suçlaması herkesi şoke etti. İşte haberin detayları...