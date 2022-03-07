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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

Gönül Dağı dizinde canlandırdığı Taner karakteriyle izleyici karşısına çıkan Berk Atan'ın sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yağcıoğlu, daha önce de Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını paylaşarak ilişkilerini ele vermişti. Bir yıldır aşk yaşayan çiftten kötü haber geldi. Yağcıoğlu, ayrılığı böyle duyurdu...

Giriş Tarihi: 07.03.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 09:39
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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan'ın geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı. Ancak çiftten ayrılık haberi gelmişti. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

AYRILIK UZUN SÜRMEMİŞTİ

İkilinin bu ayrılığı ise uzun sürmemişti. Atan, geçtiğimiz eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti. Çift, Atan'ın 30'uncu yaş gününde bir araya geldi.

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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Berk Atan, fotoğrafa "Çok seviyorum" notunu düşmüştü.

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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

"BERABERLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK"

Fakat Atan ve Yağcıoğlu, ilişkilerini sonlandırdı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Selin Yağcıoğlu, "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık. Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun." açıklamasını yaptı.