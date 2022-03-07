Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

Gönül Dağı dizinde canlandırdığı Taner karakteriyle izleyici karşısına çıkan Berk Atan'ın sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yağcıoğlu, daha önce de Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını paylaşarak ilişkilerini ele vermişti. Bir yıldır aşk yaşayan çiftten kötü haber geldi. Yağcıoğlu, ayrılığı böyle duyurdu...