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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrılığı kısa sürdü! Böyle görüntülendiler

Gönül Dağı dizisindeki performansıyla dikkat çeken Berk Atan, uzun süredir aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu ile ilişkisini sonlandırmıştı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ayrılık haberini duyuran çiftten güzel haber geldi. Aralarındaki buzları eriten çift, önceki akşam yakışıklı oyuncunun 30'uncu yaş gününde bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 27.09.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 09:42
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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrılığı kısa sürdü! Böyle görüntülendiler

2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrılığı kısa sürdü! Böyle görüntülendiler

EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'Evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrılığı kısa sürdü! Böyle görüntülendiler

"AYRILDIK"

Ancak çiftten geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberi gelmişti. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrılığı kısa sürdü! Böyle görüntülendiler

Bir çocuk annesi Yağcıoğlu, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullanırken; Berk Atan ise, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınlamıştı.

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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrılığı kısa sürdü! Böyle görüntülendiler

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM GELDİ

Ayrılığın ardından Yağcıoğlu, Instagram'dan kızının doğum gününü kutlamış; Atan ise Su ile birlikte poz veren fenomenin gönderisine kayıtsız kalmamıştı.