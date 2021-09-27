27 Eylül 2021, Pazartesi
Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrılığı kısa sürdü! Böyle görüntülendiler
Gönül Dağı dizisindeki performansıyla dikkat çeken Berk Atan, uzun süredir aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu ile ilişkisini sonlandırmıştı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ayrılık haberini duyuran çiftten güzel haber geldi. Aralarındaki buzları eriten çift, önceki akşam yakışıklı oyuncunun 30'uncu yaş gününde bir araya geldi.
Giriş Tarihi: 27.09.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 09:42
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