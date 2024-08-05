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Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğün tarihi... Yalı Çapkını'nın kavuşamayan aşıkları evleniyor!

Yalı Çapkını dizisinin sevilen karakterleri Suna ile Abidin'in dizi setinde başlayan dostluklarını aşka dönüştü. Dizinin kavuşamayan aşıkları gerçek hayatta evleniyor.. Beril Pozam ve Ersin Arıcı, evlilik yoluna girdi. İkilinin verdiği müjdeli haber hayranları arasında büyük bir sevinçle karşılandı. İşte Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğün tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 11:17 Güncelleme: 05.08.2024 11:17
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Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın düğün tarihi... Yalı Çapkını’nın kavuşamayan aşıkları evleniyor!

Yalı Çapkını dizisinde tanışan Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan müjdeli bir haber geldi! Dizinin sevilen karakterleri Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı.

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Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın düğün tarihi... Yalı Çapkını’nın kavuşamayan aşıkları evleniyor!

Güzel oyuncu Beril Pozam ile Ersin Arıcı evleniyor! Oyuncu çift Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 19 Ağustos'ta Dalyan Club'ta dünyaevine giriyor.

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Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın düğün tarihi... Yalı Çapkını’nın kavuşamayan aşıkları evleniyor!

SABAH'ın haberine göre; çiftin düğününe, rol arkadaşlarının tam kadro katılım göstermesi bekleniyor. Ancak çift, yeni sezon çekimlerine başlayacakları için balayına çıkamayacak.

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Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın düğün tarihi... Yalı Çapkını’nın kavuşamayan aşıkları evleniyor!

Peki siz ünlülerin aşklarını tanıyor musunuz? Gelin bakalım...

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Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın düğün tarihi... Yalı Çapkını’nın kavuşamayan aşıkları evleniyor!

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