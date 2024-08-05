Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğün tarihi... Yalı Çapkını'nın kavuşamayan aşıkları evleniyor!

Yalı Çapkını dizisinin sevilen karakterleri Suna ile Abidin'in dizi setinde başlayan dostluklarını aşka dönüştü. Dizinin kavuşamayan aşıkları gerçek hayatta evleniyor.. Beril Pozam ve Ersin Arıcı, evlilik yoluna girdi. İkilinin verdiği müjdeli haber hayranları arasında büyük bir sevinçle karşılandı. İşte Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğün tarihi...